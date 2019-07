30. Juli 2019, 21:41 Uhr Polizeikontrolle in Dachau Autofahrer muss Schein abgeben

Ein 30-jähriger Münchner ist in der Nacht auf Dienstag gegen 0.25 Uhr in der Münchner Straße in Dachau mit seinem Auto unterwegs gewesen und in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten der Polizeiinspektion Dachau stellten bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der Autofahrer muss seinen Schein für vier Wochen abgeben. Ihn erwartet eine Bußgeldverfahren.