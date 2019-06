30. Juni 2019, 22:18 Uhr Polizeikontrolle Autofahrerin riecht nach Alkohol

Eine Streife der Polizeiinspektion Dachau kontrollierte am Wochenende um 15.20 Uhr eine 59-jährige Frau in Pfaffenhofen an der Glonn und ihren Pkw. Während der Kontrolle nahmen die Beamte Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.