Unbekannte haben in der Halloween-Nacht in der Stadt Dachau randaliert und dadurch mehrere Feuerwehr- und Polizeieinsätze verursacht. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, sprengten die unbekannten Täter in der Würmstraße in der Nacht auf Freitag gegen 3.30 Uhr einen Zigarettenautomaten auf. Sie klauten Bargeld und Zigaretten. Augenzeugen beobachteten nach Angaben der Dachauer Polizei, wie vier Jugendliche in der Joseph-Effner-Straße zwei Müllcontainer in Brand setzten. Anschließend sprengten sie mit weiteren Böllern mehrere Zierkürbisse und warfen Mülltonnen auf die Straße. Auch in der Felix-Dahn-Straße wurde ein Briefkasten durch Böller zerstört.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ausrücken, um die brennenden Papiercontainer in der Joseph-Effner-Straße zu löschen. Sie mussten die beiden Container ausleeren, um die Flammen vollständig zu bekämpfen. Ein Papiercontainer stand sehr nah an einem Wohnhaus, bei dem viele Fenster geöffnet waren. Somit waren die Bewohner durch den Brandrauch gefährdet. Glücklicherweise zog der Rauch aber vorbei, heißt es im Pressereport der Dachauer Feuerwehr.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120 oder bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefon 08131/5610 melden.

Nicht nur die Dachauer Polizei, auch andere Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hatten in der Halloween-Nacht alle Hände voll zu tun. Die Anzahl der Einsätze mit "Halloween-Bezug", wie es in der Pressemitteilung heißt, blieb mit 97 jedoch auf dem Niveau des Vorjahres (94). Im Verlauf der Nacht wurden die Beamten zu 24 Ruhestörungen gerufen. In 16 Fällen wurden Sachbeschädigungen mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 23 000 Euro aufgenommen. Zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es 13 Mal, wobei insgesamt 20 Personen leicht verletzt wurden. Zudem ereigneten sich elf Verkehrsunfälle, bei denen fünf Personen leicht und eine schwer verletzt wurden. Hierbei entstand Sachschaden von rund 46 000 Euro.