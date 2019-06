16. Juni 2019, 21:47 Uhr Polizeibericht Fahrradfahrer stoßen zusammen

Zwei Fahrradfahrer sind am Samstag am Breitenauer Weg zusammengestoßen, stürzten und zogen sich dabei jeweils leichte Verletzungen zu. Polizeiangaben zufolge war ein 50-jähriger Dachauer mit seinem Rad auf dem parallel zum Syrius-Eberle-Weg verlaufenden Geh- und Radweg unterwegs und wollte geradeaus in den Breitenauer Weg einbiegen. Dabei übersah er eine von links herannahende 30-jährige Erdwegerin. Die beiden stießen zusammen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in das Dachauer Krankenhaus gebracht.