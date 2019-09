Ein 53-jähriger Autofahrer aus Bergkirchen hat am Mittwoch ein Verkehrszeichen beschädigt und ist anschließend einfach weitergefahren. Allerdings konnte der Mann dann doch noch einer Streife der Dienststelle Dachau übergeben werden. Der Unfallfahrer war laut Polizei gegen 21.20 Uhr auf dem Himmelreichweg in Richtung Neuhimmelreich unterwegs. Kurz vor dem Ortsende überfuhr der Mann aus dem Gemeindebereich Bergkirchen eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im weiteren Verlauf parallel zur Straße in einem Acker weiter. Dies bekam ein 26-jähriger Anwohner mit. Der aufmerksame Bürger verständigte sofort die Polizei. Aus Richtung Neuhimmelreich kam dem Flüchtigen ein Polizeibeamter mit seinem privaten Fahrzeug entgegen. Er bemerkte den Wagen im Acker, der anschließend wieder auf die Straße fuhr, und hielt diesen an.

Die Streife der Dienststelle Dachau stellte beim unverletzten Fahrer klare Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Mit deutlich mehr als ein Promille musste der 53-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Feuerwehr aus Günding war wegen auslaufender Betriebsstoffe zur Fahrbahnreinigung eingesetzt.