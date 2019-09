In der Nacht vom vergangen Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines auf der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau geparkten BMW eingeworfen. Polizeiangaben zufolge entwendeten sie aus dem Fahrzeuginneren nichts, nahmen dafür jedoch zwei hochwertige Fahrräder mit, die sich versperrt auf einem Träger am Auto befanden. Es handelt sich einmal um ein Mountainbike der Marke Trek, Farbe braunmetallic, und im zweiten Fall um ein E-Mountainbike der Marke Rotwild, Farbe rot-schwarz. Der Beuteschaden, so schätzt die Polizei, liegt knapp unter 10 000 Euro. Den entstandenen Sachschaden durch die zertrümmerte Scheibe des Wagens beziffern die Ermittler mit etwa 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dachau geht von mindestens zwei Tätern aus und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.