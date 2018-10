8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Polizei sucht Zeugen Versuchter Einbruch und beschmierte Garagen

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen in Röhrmoos. In den Abendstunden von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus in der Gartenstraße einzusteigen. An verschiedenen Türen waren deutliche Spuren von Gewaltanwendung erkennbar, zudem war ein Fenster aufgedrückt. Erbeutet wurde nichts, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 1000 Euro. In derselben Nacht beschmierten Unbekannte mehrere Garagen und Verkehrszeichen im Bereich Schönbrunner Straße, Piontstraße und Am Kirchplatz. Es soll sich um mindestens drei Personen gehandelt haben. Der Schaden wird bisher mit knapp 1000 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dachau bittet Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Tatorte aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.