1. Juli 2019, 21:41 Uhr Polizei sucht Zeugen Vermutete Brandstiftung an Auto

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte in Karlsfeld der Aufbau auf einem Pickup, der in der Ludwig-Ganghofer-Straße geparkt war. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Das Feuer wurde gegen 2.30 Uhr morgens am Sonntag bemerkt. Mit Hilfe eines Handfeuerlöschers gelang es vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auf der Ladefläche war ein Kofferaufbau mit Hartschalenzelt montiert, das brannte. Das Feuer griff nicht aufs Fahrzeug über. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08141/6120 entgegen.