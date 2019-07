22. Juli 2019, 21:50 Uhr Polizei sucht Zeugen Unbekannter zerkratzt Autos in Dachau

Die Polizeiinspektion Dachau fahndet nach einer unbekannten Person, die irgendwann in der Nacht von vergangenen Samstag, 21. Juli, auf den Sonntag mehrere Autos in Dachau beschädigt hat. Der Unbekannte wütete im Bereich der Herzog-Wilhelm-Straße und Holzgartenstraße. Dort zerkratzte er an insgesamt sechs Autos den Lack der rechten Fahrzeugseite. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, ist sie auf die Mithilfe der Bürger angewiesen, um den Täter zu finden. Deshalb bitte sie mögliche Zeugen, denen in der betreffenden Nacht eine verdächtige Person aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 08131/561 0 zu melden.