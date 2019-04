17. April 2019, 22:03 Uhr Polizei sucht Zeugen Unbekannte klauen Sommerreifen

Unbekannte haben Sommerreifen samt Felgen gestohlen, die in einer Tiefgarage am Friedrich-Wilke-Weg gelagert waren. Wie die Polizei berichtet, gehören die Reifen im Wert von 1500 Euro einem 39-jährigen Dachauer. Dieser hatte sie ungesichert auf seinem Stellplatz in der Tiefgarage an einer Wohnanlage abgestellt. Der 39-Jährige dürfte mehr als negativ überrascht gewesen sein, als er am Dienstag bemerkte, dass jemand die Reifen samt BMW-Felgen mitgenommen hatte. Er verständigte die Polizei. Diese hat derzeit keine Hinweise zu den Dieben. Daher bittet sie möglichen Zeugen, sich mit der Dachauer Polizeiinspektion unter 08131/560 in Verbindung zu setzen.