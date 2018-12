13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Polizei sucht Zeugen Unbekannte demolieren Dachauer Bushaltestellen

Am ersten Dezemberwochenenden zwischen Freitagabend, 21.40 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, kam es im Stadtgebiet Dachau zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Laut Polizei wurden Scheiben an den Bushaltestellen Fünfkirchner Straße, Schulzentrum und Kräutergarten eingeworfen und Fahrplankästen beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei Dachau bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wichtig sind alle verdächtigen Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Umkreis der Bushaltestellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dachau unter 08131 / 561-0 entgegen.