21. Juli 2019, 21:58 Uhr Polizei sucht Zeugen in Hilgertshausen Unbekannte zerstechen Fahrzeugreifen

Unbekannte haben in der vergangenen Woche die Reifen eines Wohnmobils und Autos zerstochen, die in Hilgertshausen parkten. Laut Polizei stellte der 56-jährige Eigentümer des Wohnmobils den Schaden am Mittwochnachmittag fest. Der beschädigte Pkw gehört seinem Sohn. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit der Tat gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 entgegen.