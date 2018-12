18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrecher versucht, in Häuser einzusteigen

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Montag, 10., bis Montag, 17. Dezember, versucht, in zwei noch leer stehende Doppelhaushälften in der Bergstraße einzusteigen. An den Eingangstüren stellte die Polizei deutliche Einbruchsspuren fest. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen sollen sich unter Telefon 08131/5610 melden.