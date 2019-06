6. Juni 2019, 21:52 Uhr Polizei sucht Zeugen Autofahrer lässt verletzte Radfahrerin zurück

Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht. Am Mittwochvormittag wurde in Karlsfeld eine Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer flüchtete. Die 44-jährige Frau war zu Fuß in der Blütenstraße unterwegs, ihr Fahrrad schob sie neben sich her. Als sie aufsteigen wollte, wurde sie von dem Auto erfasst. Wie sie der Polizei sagte, soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen gehandelt haben. Die Frau konnte erkennen, dass der Fahrer ein Handy in der Hand hielt. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich am Fuß. Der Autofahrer kümmerte sich nicht darum und fuhr weiter. Die Verletzte wurde im Krankenhaus Dachau behandelt. Die Polizeiinspektion in Dachau bittet um Hinweise. Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 08131/5610 melden.