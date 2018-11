9. November 2018, 22:08 Uhr Polizei sucht Täter Angriff auf junge Frau

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine junge Frau angegriffen. Die 19-Jährige lief nach Angaben der Polizei gegen 21.30 Uhr von der Straße Am Weinberg aus in östlicher Richtung durch ein kleines Waldstück. Dort griff sie der Mann in offensichtlich sexuell motivierter Absicht von hinten an. Die Frau wehrte sich gegen den Angreifer, der sie körperlich bedrängte. Schließlich gelang es ihr zu flüchten. Sie wurde leicht verletzt. Nach der Verständigung der Polizei erfolgte eine Fahndung, die jedoch zu keiner Festnahme führte. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen. Von dem Angreifer liegt folgende Beschreibung vor: Alter etwa Ende 20, 1,75 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, Gewicht etwa 70 bis 80 Kilogramm, kurze Haare, Dreitagebart, er trug eine schwarze Lederjacke; sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Nummer 08141 / 6120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.