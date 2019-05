8. Mai 2019, 22:23 Uhr Polizei ermittelt Bagger reißt Gasleitung auf

Bei Baggerarbeiten für das Glasfasernetzwerk ist am Donnerstagnachmittag in der Marbacher Straße in Petershausen die dortige Erdgasleitung beschädigt worden. Laut Mitteilung der Polizei trat Erdgas aus. Die Leitung sei aber vom zuständigen Versorger sofort unterbrochen worden. "Die weiteren Ermittlungen müssen nun ein eventuell schuldhaftes Verhalten der Verantwortlichen bei der Baufirma klären", so Polizeisprecher Reichenbächer.