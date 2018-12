3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Polizei entzieht Fahrerlaubnis Mit 2,58 Promille am Steuer

Schwer getankt hat ein 28-jähriger Freisinger, der der Polizei in Dachau am Samstagmorgen gegen 4.30 durch seine unsichere Fahrweise mit dem Auto aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, der Atemalkoholtest ergab 2,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet laut Polizei ein Strafverfahren, ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis sowie die Teilnahme an einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.