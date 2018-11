26. November 2018, 22:03 Uhr Polizei Einbrecher räumen vier Keller aus

Unbekannte sind in vier Keller von Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Sie hebelten in der Zeit vom 18. bis zum 24. November in Dachau in der Sudetenlandstraße und in der Kopernikusstraße die Schlösser an mehreren Kellerabteilen auf und entwendeten Fahrräder, eine Motorsäge und in einem Fall zwei Baumaschinen. Die Beute hat der Polizei Dachau zufolge einen Wert von zusammen 3000 Euro, der Sachschaden beläuft sich ungefähr auf 200 Euro. Ob in den vier Fällen ein und dieselben Täter am Werk waren, müsse die Spurenauswertung noch zeigen.