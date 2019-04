26. April 2019, 21:51 Uhr Polizei Dachau sucht Zeugen Autofahrer flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Zweigstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Daimler von Gada kommend in Richtung Bergkirchen Lus unterwegs. Nach einer Linkskurve kam ihm auf seiner Fahrspur ein blauer Audi entgegen. Der 19-Jährige musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Daimler prallte zunächst rechts gegen ein Verkehrszeichen und landete anschließend im Graben. Der Fahrer des blauen Audi fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei Dachau bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden und schreibt in einer Pressemitteilung: "Wem ist zur Unfallzeit im Bereich Bergkirchen Lus und Gada ein blauer Audi aufgefallen?"