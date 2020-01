Wie der Polizei Dachau bekannt wurde, ist der Fußgänger des schweren Verkehrsunfalls in Markt Indersdorf am Sonntag im Klinikum Großhadern verstorben. Der 81-Jährige war am Freitag an der Einmündung zur Ludwig-Thoma-Straße von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Beim Sturz hatte sich der Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ersthelfer hatten ihn am Unfallort reanimiert.