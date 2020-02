Die Fahnder der Kripo Fürstenfeldbruck ermitteln in einer Serie von Einbrüchen, die sich im Landkreis Dachau am Wochenende zugetragen haben. Der erste Fall: Am frühen Morgen des Samstags entdeckte ein Bediensteter der Mittelschule Dachau-Süd ein beschädigtes Fenster. Er rief die Polizei. Die Beamten stellten rasch fest, dass einer oder mehrere Täter offenbar über Nacht versucht hatten, das Fenster aufzubrechen oder einzuschlagen, um in das Schulgebäude einzudringen. Das misslang aber, wie die Polizeiinspektion Dachau am Montag mitteilte. Das Fenster war dreifach verglast und hielt stand. Der oder die Täter richteten jedoch einen Schaden von ungefähr 500 Euro an. Von den Einbrechern fehlt bisher jede Spur. Hinweise möglicher Zeugen erbittet die Polizei Dachau unter 08131/561-0. Auch in Hebertshausen hatten ein oder mehrere Täter es auf eine Schule abgesehen. Am Samstag Nachmittag stellte der Hausmeister der Grund- und Mittelschule fest, dass in den Pausenverkaufsraum der Schule eingebrochen worden war. Zwei Getränkekästen waren entwendet worden. Noch weiß die Polizei nicht, wie der oder die unbekannten Täter in das Gebäude gelangten. Unklar ist auch, ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.

In Karlsfeld drang am Samstagnachmittag zwischen 15 und 18.30 Uhr ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Grünlandstraße ein. Er durchsuchte die Zimmer nach Wertgegenständen und wurde auch fündig. Aus einem Möbeltresor, den der Täter mit dem aufgefundenen Schlüssel öffnete, entwendete er das darin verwahrte Bargeld. In Bergkirchen waren es bisherigen Ermittlungen zufolge mehrer Täter, welche die Nettofiliale heimsuchten. Sie brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagfrüh die Eingangstür des Marktes in Günding auf und entwendeten eine größere Menge an Zigarettenschachteln. Auch in diesem Fall fehlt noch jede Spur, die zu den Tätern führen könnte. Die Polizei sucht Zeugen, Passanten und Anwohner, die etwas gesehen haben könnten. Die Inspektion Dachau bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08131/561-0.