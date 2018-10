1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Polizei angesprochen Endstation Zelle

Betrunkener sucht sein Auto

Samstagnacht in der Wiener Straße: Zwei Beamte der Polizeiinspektion Dachau kontrollieren gerade einen Autofahrer, als sich ein 56-Jähriger zu Fuß nähert. Er sagt, dass er sein Auto suche, aber nicht mehr finden könne. Da den Beamten starker Alkoholgeruch in die Nase steigt, erklären sie dem Dachauer, dass er ohnehin kein Fahrzeug mehr führen dürfe. Doch der Mann beharrt vehement darauf, sein Fahrzeug zu suchen. Da er ja nicht in Versuchung geraten soll, sich vielleicht doch noch hinters Steuer zu setzen, wird ihm der Autoschlüssel abgenommen. Damit ist der 56-Jährige gar nicht einverstanden. Die Polizei erteilt ihm daraufhin einen Platzverweis. Dem kommt der renitente Mann jedoch nicht nach - und so landet er auf der Polizeidienstelle - zur Ausnüchterung.