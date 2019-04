12. April 2019, 21:42 Uhr Politkabarett Arnulf Rating in Schwabhausen

Der Kabarettist Arnulf Rating ist an diesem Samstag, 13. April, um 20 Uhr mit seinem Programm "Tornado" in der Kleinkunstbühne Schwabhausen zu Gast. Rating gilt als einer der wortgewaltigsten, originellsten und schlagfertigsten Politkabarettisten Deutschlands. Er wurde mit den wichtigsten Kabarettpreisen ausgezeichnet, im Oktober erhält er den Bayerischen Kabarettpreis für sein Lebenswerk. Der Einzelverkauf für sämtliche Veranstaltung in der Kleinkunstbühne im "Gasthof zur Post" läuft über die Dachauer Rundschau und über den Wirt. Einlass ist um 18 Uhr.