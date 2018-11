16. November 2018, 22:00 Uhr Politischer Karrieresprung Markus Erhorn im Bundesvorsitz der Jungen Freien Wähler

Auf dem Bundesparteitag der Jungen Freien Wähler Deutschland (JFW) wurde der Dachauer JFW-Kreisvorsitzende Markus Erhorn zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Der 29-jährige Dachauer ist somit einer von vier gleichberechtigten Stellvertretern des neuen Bundesvorsitzenden Christopher Würz aus der Oberpfalz. "Wir müssen nun den Schwung der Landtagswahl nutzen und unsere Organisation weiter ausbauen", sagte Erhorn nach seiner Wahl.

Die Jungen Freien Wähler gibt es auf Bundesebene erst seit fast zwei Jahren, in Bayern gibt es den politischen Nachwuchs der FW seit 2004. Im Jahr 2008 gründete sich der Dachauer Kreisverband. Auf der Versammlung regte Erhorn an einen der nächsten Parteitage der YDE, der Nachwuchsorganisation der Europäischen Demokratischen Partei, in Dachau abzuhalten. Es wäre damit die erste Tagung der Organisation in Deutschland.