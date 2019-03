28. März 2019, 22:02 Uhr Politischer Austausch Mit dem Landrat Tacheles reden

Einmal Tacheles reden, wer will das nicht? Am Dienstag, 2. April, haben die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Dachau die Möglichkeit dazu. Unter dem Motto "#Tacheles" besteht nun zum dritten Mal die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Landrat Stefan Löwl (CSU). Die CSU-Ortsverbände Erdweg, Schwabhausen und Markt Indersdorf laden alle interessierten Bürger um 19:30 Uhr zu dieser Veranstaltungsreihe in den Gasthof Doll nach Ried bei Markt Indersdorf ein. Die Herausforderungen in des Landkreises sollen bei dieser Veranstaltung im Vordergrund stehen.