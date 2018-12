2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Politischer Austausch Genossen treffen sich am Christkindlmarkt

Das monatliche Treffen der SPD "Mitten in Dachau" findet Woche nicht wie sonst am Mittwoch, 5. Dezember, statt, sondern schon an diesem Montag, 3. Dezember. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr treffen sich Stadtratsfraktion, Oberbürgermeister, Vorstände, Mitglieder und Freunde der Dachauer SPD auf dem Christkindlmarkt zum gemütlichen politischen Austausch. Der Treffpunkt um 17.30 Uhr ist am Würstelstand hinter dem Christbaum.