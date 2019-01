14. Januar 2019, 22:02 Uhr Politischer Aschermittwoch Plätze im CSU-Fanbus nach Passau sichern

Der Politische Aschermittwoch in Passau ist für CSU-Mitglieder eine Kultveranstaltung. Deshalb fährt der Kreisverband der Christsozialen am 6. März wieder mit einem Fan-Bus nach Passau. "Man muss dabei gewesen sein und die einzigartige Atmosphäre miterlebt haben", heißt es in der Ankündigung der Kreis-CSU. In der Dreiländerhalle sind Sitzplätze reserviert. Der Bus fährt um 5.10 Uhr in Dachau ab und gegen 14 Uhr zurück. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 08131/73 55 20 zu erhalten.