1. März 2019, 22:04 Uhr Politischer Aschermittwoch Bernd Posselt blickt auf Europa

Das traditionelle politische Fischessen der CSU-Ortsverbände Vierkirchen, Weichs und Petershausen in Zusammenarbeit mit dem CSU-Kreisverband Dachau am Aschermittwoch hat sich in den vergangenen Jahren als gesellschaftliches Ereignis etabliert. Dies liegt nach Ansicht der Christsozialen vor allem an den prominenten Ehrengästen und Festrednern. In diesem Jahr wird Bernd Posselt - ein erfahrener Europapolitiker und Publizist - die Aschermittwochsrede halten. Posselt ist Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Landesvorsitzender der Union der Vertriebenen (UdV), Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und war bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Seine Rede steht im Zeichen der bevorstehenden Europawahlen. Unter dem Titel "Kultur, Freiheit, Sicherheit - Basis für ein starkes Europa" taucht er nach Mitteilung der CSU tief in die Geschichte Europas ein, betrachtet sie historisch, religiös, kulturell, politisch und menschlich. Er zeigt aber auch kritisch auf, dass das europäische Einigungswerk in vielem stecken geblieben ist - und bedroht ist. Das politische Fischessen richtet sich an alle interessierten Bürger. Beginn am Aschermittwoch, 6. März, ist um 19.30 Uhr im Sportheim Vierkirchen.