Ein Jahr mit Europawahl liegt hinter uns. Einst lockte diese nur wenige Menschen in die Wahllokale. Galt doch vielen Bürgern die Europäische Union (EU) als bürokratisches Monster, das sich vor allem um den Krümmungsgrad von Gurken kümmere. Über die Abgeordneten im Straßburger Parlament wurde gespottet: "Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa." Umso erstaunlicher war, was 2019 im Landkreis Dachau geschah.

Hatte fünf Jahre zuvor nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten im Landkreis von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht (43,5 Prozent), so stieg deren Anteil am 26. Mai um mehr als 20 Prozentpunkte: 65,1 Prozent strömten an die Urnen, deutlich mehr sogar als beispielsweise bei der letzten Kreistagswahl oder der Dachauer Stadtratswahl, als die Beteiligung gerade 54,3 beziehungsweise nur 43,5 Prozent betrug.

Wie ist dieses sprunghaft angestiegene Interesse an Europa zu erklären? Vielleicht lag es daran, dass mit dem CSU-Politiker Manfred Weber ein Bayer um das Präsidentenamt der EU-Kommission kämpfte. Eher nicht anzunehmen dürfte sein, dass sich so viele zusätzliche Bürger durch ein von mehreren Parteien und Organisationen veranstaltetes Europafest in Dachau zwei Wochen vorher zum Urnengang animieren ließen. Möglicherweise aber war das europaweit in den Mittelpunkt medialen Interesses gerückte Thema Klimaschutz ein wichtiger Faktor. Darauf deutet hin, dass die Grünen mit einem Plus von fast acht auf 18,7 Prozent klar Platz zwei hinter der CSU (40,6 Prozent) holten. Von den einstigen 50-plus-X-Ergebnissen können die Christsozialen schon lange nur noch träumen, klar vorne jedoch liegen sie immer noch.

Eher Albträume hingegen haben die jüngsten Ergebnisse wohl den Sozialdemokraten verursacht. Waren sie im Landkreis schon bei der Landtagswahl auf 10,6 Prozent abgestürzt, so erlebten sie bei der Europawahl mit lediglich noch 7,9 Prozent geradezu ein Waterloo. Anders als bei der Landtagswahl lag die SPD damit sogar hinter der Rechtsaußen-Partei AfD, die auf 8,4 Prozent kam.

Als kleiner Sieger konnte sich auch die ÖDP fühlen, die mit 4,5 Prozent deutlich mehr Stimmen holte als die FDP (3,6 Prozent). Die kleine Umweltpartei dürfte vom Erfolg des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" im Februar beflügelt worden sein, das sie initiiert hatte. Es war das bisher erfolgreichste Volksbegehren, das bayernweit von mehr als 1,7 Millionen Menschen (18,4 Prozent der Wahlberechtigten) unterzeichnet wurde. Es brachte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soweit, sich von nun an als Anwalt des Artenschutzes zu präsentieren. Im Landkreis Dachau hatten sogar 22,9 Prozent der Bürger den Weg in die Rathäuser auf sich genommen, um mit ihrem Namen für mehr Umweltschutz und den Erhalt der Artenvielfalt einzutreten.

Dieser Erfolg hat die ÖDP, die vor zehn Jahren ja schon Vorkämpferin für den Nichtraucherschutz in Bayern gewesen war, dazu bewogen, erstmals nach 30 Jahren 2020 mit Hauke Stöwsand wieder einen Landratskandidaten aufzustellen. Und da die Sozialdemokraten nach ihren zuletzt historisch schlechten Resultaten stets kämpferisch betonen, dass es bei Kommunalwahlen eher um Personen als um Parteien gehe, tritt ihr Kreisvorsitzender Hubert Böck ebenfalls als Gegenkandidat des seit 2014 amtierenden Landrats Stefan Löwl (CSU) an.

Natürlich nutzen die Grünen ihren derzeitigen Höhenflug, um mit Kreisrat Achim Liebl einen Bewerber gegen Löwl den ins Rennen zu schicken. Eine weitere Rivalin des Amtsinhabers ist Dagmar Wagner (Freie Wähler), und kurz vor Weihnachten nominierte auch noch die Satirepartei "Die Partei" den Fridays-for-Future-Sprecher Jonathan Westermeier als ihren Landratskandidaten. Das große Teilnehmerfeld lässt einen spannenden Wahlkampf erwarten.

Ebenso spannend könnte es im Rennen um das Dachauer Oberbürgermeisteramt werden, gegen OB Florian Hartmann (SPD), der auch von Grünen und Bündnis für Dachau nominiert wurde, treten im März nächsten Jahres bisher vier Mitbewerber an: Peter Strauch (CSU), Peter Gampenrieder (Überparteiliche Bürgergemeinschaft), Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau) und Wolfgang Moll von der neugegründeten Vereinigung "Wir". Ein noch bunteres Bild als bisher schon könnte der im kommenden März neu gewählte Stadtrat abgeben, zusätzlich könnte die AfD dort einziehen. Kurioserweise haben die Rechtspopulisten zwar eine Bewerberliste aufgestellt, hält aber sieben von zehn Kandidatennamen bislang geheim. Ach in manchen anderen Kommunen kann man mit mehr Vielfalt rechnen, denn FDP und vor allem die im steilen Aufwind befindlichen Grünen haben zahlreiche neue Ortsverbände gegründet und wollen so die Gemeinderäte aufmischen.

Bei der Bürgermeisterwahl 2020 muss Marcel Fath (Freie Wähler) in Petershausen zittern, schließlich wurden bei den beiden vergangenen Wahlen in der Gemeinde jeweils die Amtsinhaber abgewählt. Die meisten übrigen Amtsinhaber im Landkreis Dachau hingegen sitzen eher fest im Sattel. Manche müssen ohnehin überhaupt nicht um ihr Amt bangen: die Amtsinhaber Markus Trinkl (parteifrei) in Odelzhausen, Franz Obesser (CSU) in Markt Indersdorf und Richard Reischl (CSU) in Hebertshausen haben nämlich keine Gegenkandidaten.

Neue Chefs werden auf jeden Fall in Bergkirchen und Schwabhausen in die Rathäuser einziehen, wo Simon Landmann (CSU) und Josef Baumgartner (FW) aus Altersgründen nicht mehr antreten dürfen. Während in Schwabhausen mit Florian Scherf (CSU) und Wolfgang Hörl (FW) mindestens zwei Kandidaten um Baumgartners Nachfolge streiten, steht der nächste Bürgermeister von Bergkirchen bereits fest, denn Robert Axtner ist der einzige Bewerber.