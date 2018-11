4. November 2018, 21:52 Uhr Politische Klänge Peace und Parka

Die Dachauer Kultband "Die Schönen und das Biest" präsentiert in ihrem neuen Programm Protestsongs

Von Andreas Förster, Dachau

Vielleicht lag es an der ungewöhnlichen Location: Das Musikheim der Knabenkapelle Dachau ist ein alter Kinosaal mit einer riesigen Bühne, auf der ein ganzes Orchester Platz hat. Obwohl das Volumen der Bühne durch einen Bauzaun hinter den Musikern verknappt wurde, darin verwoben das große Schnecken-Logo der Band, wirkten die nebeneinander auf gleicher Höhe platzierten Musiker der Dachauer Kultband Die Schönen und das Biest darauf dennoch wie die Perlen an der Schnur aufgezogen. Meistens spielt die Band auf kleineren Bühnen, auf Augenhöhe mit dem Publikum und nicht zwei Meter über ihm auf einem Podest. Doch dieses Mal fehlte der unmittelbare Kontakt zum Publikum. Die familiäre Atmosphäre macht die Konzerte der vier Dachauer Musketiere Renate Jatzeck (Geschichten, Gesang), Mike Berwanger (Bass, Gitarre, Vocals), Christoph Stangl (Percussion, Gitarre) und Kai Kühnel (Synthie, E-Piano) eigentlich aus. Ihre zahlreichen Fans sind wie eine große Familie, die seit fast neun Jahren ihre Konzerte besucht. So lange ist die Band schon zusammen. Da fällt es schon auf, wenn sich einmal das Wir-Gefühl nicht so recht einstellen mag.

Es waren auch nur sieben Wochen, seitdem sich die Biester auf ihr neues Programm geeinigt haben. Protestsongs sollten es sein, inspiriert von den späten 80er Jahren, wo beispielsweise in Wackersdorf selbst unpolitische Menschen ihr Demonstrationsrecht wahrnahmen und die Friedensbewegung in Deutschland regen Zulauf hatte. Old School waren auch die Outfits: Kühnels Jacke war voller Sticker, Jatzeck trug Stirnband, Bärwanger Parka und Peace-Zeichen auf der Jeans und Stangl eine selbst gestrickte Wintermütze mit Schlabberbommeln.

Inhaltlich wagten sich die Biester dieses Mal mit dem Bemühen, eine Protestbewegung wie in den 80er Jahren zu interpretieren, auf dünnes Eis. Denn ihren Kultstatus erspielte sich die Band, indem sie aus dem Subversiven, Hintersinnigen, Doppelbödigen schöpfte, selten belehrend, eher frech, frivol und manchmal sinnfrei. Das kam dieses Mal etwas zu kurz. Zu den neuen Protestsongs wurde älteres Repertoire herangezogen, das sich mit Protest gegen Politiker ("Petry Heil") oder der Gier der Banker ("Bängsta") beschäftigt und eine klare Haltung zeigt. Genau wie das neue Lied von Mike Berwanger, "Das Kreuz der CSU hat einen Haken", das er mit ehrlicher Wut und als Zeichen persönlichen Widerstands vorträgt. Wie auch bei "Mensch sei auf der Hut", "George (Orwell) on my mind" über den Rechtsruck in Polen oder "Heißzeit" über die Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber dem Klimawandel macht sich beim Zuhörer der Veggie-Day-Eindruck breit, der den Grünen bei der vorletzten Bundestagswahl geschadet hat: Die Aufforderung 'Esst mal öfter Gemüse, Fleisch ist schlecht für die Umwelt'.

Was der Show kurz vor der Pause gut tat, war Florian Göttlers deftige Fabel "Am Wasserloch". Seit zwei Jahren regelmäßiger Gast bei den Bühnenshows der Biester, zitierte der Autor dieses Mal aus seinem neu erschienen Buch "Voll aufs Maul". Göttler gelang der Überraschungseffekt: Der vermeintliche Schweizer mit der Rolex, den ein paar Raubtiere in Afrika nur zur Hälfte verspeisen konnten, weil er nicht besonders schmeckte, entpuppte sich am Ende als AfD-Mitglied. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Am Ende versöhnten die Biester aber ihr Publikum mit drei ihrer bekanntesten Lieder: Der Hymne "Unabhängig, reich und berühmt", dem herrlich schrägen und frivolen "Du und ich" und dem skurrilen Schlaflied "Gummistiefel", und ließen sich zurecht feiern. Was sie da in nur sieben Wochen auf die Beine gestellt hatten, war aller Ehren wert. Insbesondere, da Sängerin Renate Jatzeck noch bis vor zwei Wochen so krank war, dass sie keine Stimme hatte. Davon war beim Konzert nichts mehr zu spüren. Es waren auch wieder ihre kleinen Geschichten und Anekdoten aus dem Leben und dem Bandalltag, die sie wie gewohnt authentisch fröhlich präsentierte. Mitte Dezember werden sie zusammen mit Stadtpoet Florian Göttler wieder in der Kulturschranne auftreten.