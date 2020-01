Die Diskussion über die finanzielle Lage der Dachauer Stadtwerke reißt nicht ab, denn nun stellte die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) einen Antrag an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), in dem Einblick in die "finanzielle Gesamtperspektive" der Stadtwerke gefordert wird. Schon bei der Debatte über den städtischen Haushalt vor Weihnachten war von mehreren Seiten kritisiert worden, dass die Stadtwerke auch 2020 voraussichtlich ein Minus von rund zwei Millionen erwirtschaften werden.

Peter Gampenrieder und Franz Xaver Vieregg (beide ÜB) betonten in ihrem Antrag zwar den "unverzichtbaren Beitrag", den die Stadtwerke für die Lebensqualität der Dachauer Bürger leisteten, sorgten sich aber vor allem um die wirtschaftliche Lage des Betriebs: "Damit die Stadtwerke auch in Zukunft als moderner, leistungsfähiger und umweltfreundlicher kommunaler Eigenbetrieb arbeiten können, muss das kaufmännische Fundament aus unserer Sicht stabil bleiben", heißt es in dem Antrag. Konkret kritisieren die beiden Stadträte dauerhafte bilanzielle Verluste auf Grund der steigenden Investitionen und des "schleichenden Eigenkapitalverzehrs" als nicht zukunftsfähig. Stattdessen sollten die Gewinne aus Unternehmensbereichen wie etwa der Energieversorgung zumindest so viel erwirtschaften, dass sie die defizitären Sparten - etwa den Nahverkehr oder den Bäderbetrieb - unter der Berücksichtigung von entsprechenden Zuschüssen ausgleichen. Das war zuletzt nicht der Fall und dürfte in Anbetracht des zu erwartenden Minus von rund zwei Millionen wohl auch nicht auf die Schnelle umsetzbar sein.

Nichtsdestotrotz wollen Vieregg und Gampenrieder weiter an der Sache arbeiten. Da derzeit ihrer Meinung nach aber nicht alle dafür benötigten Informationen zur Verfügung stehen, baten sie in ihrem Antrag um die Bereitstellung dieser. Dabei handelt es sich unter anderem um aktuelle und mittelfristig erwartete Margen- und Kostenentwicklungen im Energiegeschäft. Außerdem wünscht sich die ÜB einen Quervergleich der aktuellen Margen- und Kostensituation bei Strom und Gas mit Blick auf lokal, beziehungsweise bundesweit tätige Energieversorger und Stadtwerke. Zudem brauche man Informationen über Auswirkungen eines zweiten Bauabschnitts beim Neubau des Hallenbads unter Berücksichtigung aktueller Baukosten auf die Finanzen. Durch diese und weitere aktuelle und zusammenhängende Daten wolle man den Werkausschuss "in die Lage versetzen, sämtliche Ursachen der bilanziellen Verluste nachvollziehen und Handlungsmöglichkeiten sorgfältig abwägen zu können", so Vieregg.