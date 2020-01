Die Landratskandidaten und -kandidatinnen der SPD aus den Landkreisen, Fürstenfeldbruck, Freising, Dachau, Ebersberg und München veranstalten am Dienstag, 28. Januar, eine gemeinsame S-Bahntour. Dabei machen die Kandidaten in einzelnen Städten halt. In Dachau werden sie voraussichtlich von 13.35 und 14.15 Uhr Halt machen. Oberbürgermeister Florian Hartmann wird auch da sein. Treffpunkt ist der Busparkplatz.