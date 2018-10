3. Oktober 2018, 17:19 Uhr Veranstaltungsreihe des Landkreises Dachau Lyrik, die durch den Magen geht

Der Poetische Herbst vereint Kunst, Kultur und Kulinarik: Neben Speisekartenhumor von Axel Hacke wird die wichtige Frage diskutiert, warum Italiener zur Pizza am liebsten bayerisches Bier trinken. Musikalisches Highlight ist die Kapelle Kaiserschmarrn

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Zuerst kommt das Dessert: Der Poetische Herbst in Dachau beginnt sein Veranstaltungsmenü in diesem Jahr mit einem süßen Einstieg, einer Komödie um den französischen Chocolatier Monsieur Ledoux, der die bittersüßen Facetten der Liebe in Pralinen verarbeitet.

Das gesamte Konzept der dreiwöchigen Veranstaltungsreihe orientiert sich in diesem Jahr an der verbindenden Kraft der Kulinarik. Unter dem Motto "An Guadn!" locken diverse Veranstaltungen im Landkreis Dachau zu Tisch. Geboten wird ein Programm, das sowohl die verschiedenen kulinarischen als auch kulturellen Geschmäcker treffen sollte.

Kulinarisches steht vom 5. bis 28. Oktober im Fokus der Veranstaltungen rund um den Poetischen Herbst. (Foto: Niels P. Joergensen)

Journalist und Schriftsteller Axel Hacke liest hierfür in Altomünster aus seinem poetischen Sammelwerk an Speisekarten aus aller Welt. Die Komik unterschiedlicher Kulinarik und Kultur bildet die Grundlage für einen amüsanten Abend.

Unter dem Titel "Ludwigs Lust und Sisis Sünd" dürfen sich Besucher im Schloss Lauterbach ein weiteres Highlight erhoffen. Die Kulisse, eine ehemalige Schlossküche, könnte nicht treffender gewählt sein, um über die Essgewohnheiten der altbekannten Hoheiten zu sprechen. Zwei Kulturwissenschaftler erzählen über die Diäten der Kaiserin Sisi und den ungewöhnlichen Vorlieben von König Ludwig II.

Das Hoftheater in Bergkirchen lädt am Samstag zur Premiere seines neuen Stücks: "Ein Herz aus Schokolade". (Foto: Toni Heigl)

Kulinarische Geschichte erklärt auch der Gastrosoph Dr. Peter Peter in der Kulturkreiskneipe Haimhausen. Er gibt vor allem Einblicke in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kochkunst in Bayern und Italien. Also: Wieso trinken italienische Gourmets zur Pizza am liebsten bayerisches Bier? Und ist die Gemeinsamkeit von Panna Cotta und Bayerisch Creme nur ein großer Zufall? In jedem Fall zeigt sich, dass auch kulturelle Dialoge über den Magen gehen können, die überregionalen Parallelen liegen dabei näher als gedacht. Und genau das ist ein großes Anliegen des diesjährigen Poetischen Herbstes gewesen, erklärt Kreisheimatpflegerin Birgitta Unger-Richter. "Mit unserem Konzept wollten wir Lokales und Überregionales verbinden." Als heimatliches Kontrastprogramm zum italienischen Abend in Karlsfeld findet so in Stangenried eine Krimilesung in einer traditionellen Backstube statt. Hier wird vor Beginn gemeinsam Teig geknetet und Brotlaibe in den Ofen geschoben.

Monsieur Ledoux (rechts) hat seinen Geschmackssinn verloren und braucht Hilfe. (Foto: Toni Heigl)

Überhaupt bietet das Gesamtkonzept die Möglichkeit für Besucher, selbst Erfahrungen zu sammeln - anstatt nur zuzuhören. Das Paradebeispiel der Veranstaltungsreihe: Die "Kostprobe I" in der ehemaligen Papierfabrik. Die Besucher nehmen hier an einer gedeckten Tafel Platz, vor ihnen liegen mehrere eingepackte Gegenstände. Martin Ellrodt und Johannes Volkmann erzählen dann ein Märchen, das sich aus all jenen Gegenständen auf dem Tisch entfaltet. Mit Elementen aus Musik, Theater, Hörspiel und Greifbarem werden an diesem Abend alle Sinne der Teilnehmer angesprochen.

‹ › Axel Hacke wird seine amüsanten Gedanken zu den Speisen dieser Welt in Altomünster darbieten. Es ist eines der Highlights dieses Herbsts. Bild: Florian Peljak

‹ › Kreisheimatpflegerin Birgitta Unger-Richter... Bild: Niels P. Joergensen

‹ › ...und Kathrin Krückl haben ihn organisiert. Bild: OH Wird geladen ...

Ein unterhaltsames Zusammensein verspricht auch der Volksmusikabend mit der Kapelle Kaiserschmarrn. Die jungen Musiker traten bereits auf der Oidn Wiesn oder im Bayerischen Fernsehen auf, im Freudenhaus in Kleinberghofen sollen sie für heitere Stimmung sorgen. Dazu gibt es "Gstanzln und Gschichten" - und Kaiserschmarrn steht an diesem Abend auch auf der Karte des gastgebenden Wirtshauses.

Für die Organisatoren des Poetischen Herbstes war es wichtig, die Art der Veranstaltung mit dem passenden Raum zu verbinden, erklärt Unger-Richter.

Für manch eine Veranstaltung eignete sich dafür ein kleiner Rahmen, aus diesem Grund sind viele Veranstaltungen bereits ausgebucht. Für den Abend mit Axel Hacke, "Pizza und Bavesen" mit Dr. Peter Peter und Volksmusik mit der Kapelle Kaiserschmarrn sind noch Tickets verfügbar, hier sind die Veranstaltungsorte auf einen größeren Ansturm an Besuchern ausgelegt.

Mit Überraschungsschmankerln sei im Übrigen auch zu rechnen, verrät Unger-Richter. Egal ob in Form von Schokopralinen, Bavesen oder einem herbstlichen Aperitif - einige Gaumenfreuden sind im Programm mitinbegriffen. Selbstverständlich, meint die Veranstalterin: "Essen kann schließlich auch Poesie sein."

Der Poetische Herbst findet vom 5. bis 28. Oktober statt. Der Eintritt pro Veranstaltung kostet 12 Euro, für Schüler, Studenten und Senioren ermäßigt 10 Euro. Vorverkauf der Karten beim Dachauer Forum.