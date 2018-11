9. November 2018, 22:08 Uhr Podiumsdiskussion Das Schmuddelphone

Welche Gefahren bergen digitale Medien für Kinder?

Von Petra Schafflik, Dachau

Plötzlich war da dieses Pornovideo auf dem Handy. Die halbe Klasse hatte die kurze Filmsequenz über Whatsapp erhalten. "Natürlich waren die Fünftklässler völlig überfordert", berichtet Yvette Dumont, Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule Markt Indersdorf. Kein Einzelfall. Immer wieder komme es vor, dass Kinder oder Jugendliche mit eindeutigen Fotos in sozialen Medien konfrontiert werden. Die Bilder werden als Mutprobe verschickt, um Rache zu üben an der verflossenen Liebe oder als ungeschickter Flirtversuch. Auswüchse neuer Kommunikationsmittel, für die es bisher keinen ausreichenden Jugendschutz gibt, wie Pädagogin Dumont moniert.

Welche Gefahren drohen? Wer schützt Kinder und Jugendliche vor sexuellen Übergriffen im Internet? Verändert die digitale Welt gar unsere Werte? Diese Fragen werden diskutiert bei einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Missbrauchshelfer Smartphone" am Dienstag, 20. November. Auf dem Podium debattieren Eltern, Jugendliche, Petra Fuchsbichler, Rektorin der Mittelschule Markt Indersdorf und Tom Rechl, Jugendkontaktbeamter der Polizei. Moderiert wird der Abend vom Redaktionsleiter der Dachuer SZ Helmut Zeller.

Schon Kinder im Grundschulalter verfügen oft über ein Smartphone. Und damit über ein Medium, auf dem "viel gesehen wird, was sich Eltern gar nicht vorstellen können", sagt Dorothee Liebert, Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule-Ost in Dachau. Wie Yvette Dumont und wohl die meisten Kollegen der Jugendsozialarbeit an den Mittelschulen ist auch Liebert immer wieder mit Problemen rund um das Handy konfrontiert. Das gehe los bei freizügigen Profilbildern, mit denen Schülerinnen Anerkennung finden möchten. Und geht weiter über eindeutige Fotos, "die der Empfänger nicht haben möchte". Wenn diese dann auch noch in offenen Chats gesendet würden, verstärke das die Gefahr für Missbrauch in der realen Welt. Dennoch suchten sich Schüler oder Schülerinnen oft nicht sofort Unterstützung, wenn sie überfordert sind. Vor allem nicht bei den Eltern. "Sie fürchten, dass ihnen das Handy dann abgenommen wird", berichtet Dumont.

Dabei ist das Verschicken anzüglicher Botschaften oder Fotos, Sexting nennen Experten dieses Phänomen, nur ein kritischer Aspekt im Umgang von Jugendlichen mit dem Statussymbol Smartphone. Gerade was die Nutzung sozialer Netzwerke betrifft, gebe es bei vielen jungen Leuten "keinerlei Bewusstsein für die Gefahren", berichtet Dumont. Vom Datenschutz ganz zu schweigen. "Aber das Internet vergisst nicht." Ein Smartphone gehöre deshalb definitiv nicht in die Hände von Kindern.

In den Familien beobachten die Pädagogin unterschiedliche Strategien. Es gebe Eltern, die ihren Kindern alle Freiheiten ließen, andere dagegen würden jeden Chat-Verlauf persönlich kontrollieren. Und wenn zwischen Kindern dann im Streit harsche Beleidigungen per Text- oder Sprachnachricht gesendet werden, wird auch schon mal die Polizei eingeschaltet. Eine Überreaktion, die den Kindern die Chance nimmt, "altersentsprechend auch einmal überzureagieren", findet Dumont. Weshalb Pädagogen beide Strategien nicht empfehlen.

Schule und Jugendsozialarbeit können Kinder und Jugendliche für das Thema sensibilisieren, doch wie sie digitale Medien letztlich nutzen, "das ist die Verantwortung der Eltern". Eine wichtige Aufgabe, denn allein schon die starke Fokussierung auf die Kommunikation im Netz, der Rückgang des persönlichen Austauschs werden Folgen haben für die Gesellschaft. Welche das sind, wie Kinder geschützt werden können, ob die digitale Welt unsere Werte tatsächlich verändert - alles Themen, über die sich Experte bei der Podiumsdiskussion austauschen werden.

"Missbrauchshelfer Smartphone" - Veranstaltung des Netzwerks Landkreis Dachau gegen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, Dienstag, 20. November, 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus.