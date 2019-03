15. März 2019, 22:03 Uhr Podiumsdiskussion an der Fachoberschule Katharina Schulze spricht in Karlsfeld

Zur einer Podiumsdiskussion über die Europawahl hat die Fachoberschule Karlsfeld Katharina Schule, Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Eva Gottstein von den Freien Wählern eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich besonders an die Schüler der 12. Klassen und ist Teil des Sozialkundeunterrichts an der Fos. Die Schule freut sich über externe Besucher, diese können bis Freitag, 22. März, kostenlose Eintrittskarten im Sekretariat der Fos Karlsfeld abholen, zwischen acht und 14 Uhr. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. März, in der Sporthalle statt. Beginn ist um 19 Uhr. Durch den Abend wird Stephan Mayer vom Bayerischen Rundfunk führen. Der Zutritt ist nur mit einer Eintrittskarte möglich.