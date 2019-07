31. Juli 2019, 22:00 Uhr Plastiken am Moorbad in Dachau Eingepackt ins Himmelszelt

Gastkünstlerin Luisa Koch zeigt Plastiken, die mit ihrer rätselhaften Erscheinung zu tiefschürfenden Fragen herausfordern

Von Gregor Schiegl, Dachau

Wallende Gewänder, kunstvoll fallende Stoffe, dramatische Draperien, all das ist typisch für den Barock. Der französische Philosoph Gilles Deleuze ging sogar soweit, in der Falte den Beitrag des Barock zur Kunst schlechthin zu sehen. Heutzutage ist die Falte in der Kunst eher Begleiterscheinung denn Hauptdarsteller. Aber es gibt auch Ausnahmen. Im Dachauer Moorbadpark hat Luisa Koch für die Freiluftausstellung "Raus" zwei große Keramikfiguren aufgestellt, jede rund 300 Kilo schwer, gebrannt in einem XXL-Ofen und beide Plastiken zerfließen so elegant in ihren Falten, dass man es schon fast radikal-barock nennen könnte. Hier ist der Faltenwurf selbst der Herr - "befreit von seiner Dienerfunktion", wie die Künstlerin sagt.

Luisa Koch gehört nicht zur KVD, sie wohnt nicht mal in Dachau, ihr Atelier liegt am schönen Staffelsee. Aber die KVD ist auch keine isolierte Insel, sondern ein kleiner Knotenpunkt eines weitverzweigten Netzwerks mit zahlreichen Anknüpfungspunkten, naheliegenderweise vor allem im bayerischen Raum. Margot Krottenthaler von der KVD hat die junge Künstlerin nach Dachau geholt, und die war ganz begeistert, dass sie sich ihren Ausstellungsort selbst aussuchen konnte. "Das ist ein Luxus für mich", sagt sie. Mit dem Moorbadgelände hat sie den idealen Standort für ihre Arbeiten gefunden. Dort haben ihre großen Werke Raum, um zu wirken. Und vor allem haben sie Publikum. Auf dem Moorbadgelände sind immer Leute unterwegs: Gassigeher, Jogger, Boule-Spieler, Leseratten und an heißen Tagen auch immer wieder Leute, die ein Kneipp-Bad im angrenzenden Holzgartenkanal nehmen.

Nun sind Luisa Kochs faltenfreudige Arbeiten heil aus dem Lastwagen abgeladen, sie streicht über die Falten ihrer Plastik. "Wenn ich diese Arbeiten mache, denke ich immer an eine bestimmte Person", sagt sie - verrät aber nicht, an wen. Ihre Plastik verrät es auch nicht. Köpfe und Arme sucht man an ihren Faltenplastiken vergebens; es sieht eher so aus, als hätte sich ein zu kurz geratener Mensch unter einer dicken Samtdecke versteckt. Was man sieht, ist ein eleganter Faltenwurf mit glänzender Keramikoberfläche, himmelblauer Grund und schneeweiße Wolken.

So heiter und zugänglich Kochs Werke auf den ersten Blick erscheinen, sie werden immer verwirrender und komplexer, je länger man über sie nachdenkt. Ist das nun eine abstrakte Plastik, die nur durch ihre Verkleidung den Anschein des Figürlichen erhält? Oder ist es genau umgekehrt? Geht es tatsächlich um eine Figur oder ist das nicht eigentlich ein dreidimensionales Himmelsgemälde, das sich ausgerechnet auf einem so massiv irdischen Material wie Ton manifestiert? "Die Materialität" spielt bei mir schon eine wichtige Rolle, sagt Luisa Koch, auch die kunstgeschichtlichen Bezüge sind natürlich kein Zufall. Als studierte Bildhauerin kennt sie die großen Themen und Aufgabenstellungen, an denen sich vor ihr schon unzählige Generationen abgearbeitet haben. Sie spielt damit, lässt aber bewusst vieles offen. Ihr Werke sind Rätsel, an denen sich dann auch der Betrachter ganz schön abarbeiten kann.

Auch zwei große Hände aus Karbon, einem leichten Kunststoff, aus dem man auch Sportboote herstellt, liegen im Gras. Noch sind sie eingepackt in Decken und Folien, doch man erkennt die abgespreizten Finger. "Je nach kulturellem Hintergrund kann eine Geste etwas ganz anderes bedeuten", sagt Luisa Koch, und diese Mehrdeutigkeit fasziniert sie. Es ist ja auch nicht klar, wessen Hand das ist. Ist es die Hand Gottes, die auf eine Welt "Hinter tausend Himmeln" weist, wie die Schau betitelt ist? Ist die Hand Relikt einer untergegangenen Hochkultur, die uns ermahnt, nicht die gleichen fatalen Fehler zu begehen wie sie? Rätsel über Rätsel.