24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Pläne Ein klares Ja zum Museumsforum

Stadtrat stimmt Kostenbeteiligung für Altlastengutachten zu

Der Dachauer Stadtrat steht voll hinter den Plänen für ein Museumsforum, das auf dem Gelände der ehemaligen MD-Papierfabrik entstehen soll. Das Millionenprojekt, das Bezirk, Landkreis und Stadt gemeinsam planen, wird eine Verbindung von Museen zur Volkskunde, Sozial- und Industriegeschichte schaffen. Noch befindet sich das Vorhaben in einer frühen Phase, nächster Schritt ist ein Altlastengutachten, das aufgrund seiner hohen Komplexität zwischen 300 000 und 350 000 Euro kosten wird.

An den Kosten dieser Expertise wird sich die Stadt mit einem Drittel beteiligen, das war nun im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats völlig unumstritten. Ohne jede Debatte billigten die Kommunalpolitiker einen städtischen Beitrag von maximal 117 000 Euro. Das Gremium folgte damit der Empfehlung des Kulturausschusses, der bereits Anfang Oktober die Kostenbeteiligung der Stadt explizit befürwortet hatte. Die Drittel-Tranche, die der Landkreis am Altlastengutachten übernehmen muss, hat der Kreisausschuss des Landkreises am vergangenen Freitag bereits bei nur zwei Gegenstimmen befürwortet. Nun muss der Bezirk noch zustimmen. Erst wenn die Ergebnisse des Gutachtens dann vorliegen, wird über den Kauf der denkmalgeschützten Gebäude entschieden, in denen das Museumsforum dann einmal entstehen soll.

Zuvor wurde bereits ein sogenanntes Anfangswertgutachten in Auftrag gegeben. Laut diesem werden die Kosten für den Erwerb des Grundstücks zwischen 400 000 und 600 000 Euro liegen. Für die denkmalgeschützten Gebäude wurde den potenziellen Käufern bereits ein Kaufpreis von einem Euro zugesagt.