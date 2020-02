Mit mehr als 200 Mitarbeitenden ist der Fachbereich Kinderbetreuung das größte Tätigkeitsfeld im BRK Kreisverband Dachau. Mit einem Neujahrsempfang im Rotkreuzsaal schenkten der BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka und der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath den Teams der BRK-Einrichtungen im Dachauer Landkreis besondere Aufmerksamkeit. Die Kinderbetreuung ist ein wachsender Bereich im BRK Dachau und unterliegt allein schon aus seiner Verantwortung gegenüber den zu betreuenden Kindern und ihren Familien einem extrem hohen Qualitätsanspruch.

Mehr als 1000 Kinder werden in 13 Kindergärten, Krippen und Kitas im Landkreis betreut, darunter auch mit einem Integrationsangebot für Kinder mit Behinderung. Seit 2017 ist die Mitarbeiterzahl in den Betreuungseinrichtungen um rund 30 Prozent gestiegen. Dazu trugen die Eröffnung der "Schatzinsel" in Karlsfeld als größtes BRK-Kinderhaus und die Inbetriebnahme des Kinderhauses "Weltentdecker" in Hebertshausen sowie die Übernahme der Trägerschaft des gemeindlichen Kindergartens und der Krippe "Regenbogen" in Altomünster im September 2019 bei. Der BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka hob die Bedeutung des Wachstums hervor, das etwa einen guten Anstellungsschlüssel, Einkaufsvorteile und die Auslastung der Verwaltung zur Folge habe. "Unser einziger Leitgedanke ist die Qualität und dass wir das, was wir versprechen auch halten", so Polyfka. Deshalb betonte Bernhard Seidenath in seinem Grußwort, dass dem Kreisverband das Wohlergehen der Mitarbeitenden sehr am Herzen liege: "Sie sind eine wichtige Säule in unserem Kreisverband."

Polyfka erläuterte, dass die Führungskräftestruktur unter der Referatsleitung von Kathrin Ferland gefestigt und ein eigenes Fortbildungsprogramm für Führungskräfte aufgelegt wurde. Inhaltlich stand in den vergangenen Jahren in Fachvorträgen die Kinderarmut im Fokus, dieses Jahr ist es Medienpädagogik. "Die junge Elterngeneration ist die erste Generation, die sich über den Konsum ihrer Kinder von digitalen Medien Gedanken machen muss", erläuterte Polyfka. Die Villa Kunterbunt in Vierkirchen nimmt seit einem Jahr an einem Modellversuch des Staatsinstitutes für Frühpädagogik zur Medienkompetenz teil. Anlass zur Bewerbung am Pilotprojekt sei die Aussage vieler Eltern gewesen, dass ihre Kinder nur mehr mit einem iPad zu besänftigen seien, berichtete die Leiterin Emmi Rückert. Mit der nötigen Technik wie Tablets und Beamern ausgestattet, entwickelte das Kindergartenteam ein pädagogisches Konzept für den täglichen Umgang der Kinder mit digitalen Medien. Die Eltern werden einbezogen. So wird beispielsweise bei einer Rallye in der Natur das iPad eingesetzt. Die Villa Kunterbunt ist der einzige BRK-Kindergarten in Bayern, der an dem Pilotprojekt teilnimmt.