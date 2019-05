8. Mai 2019, 22:24 Uhr Pilgern Auf dem Jakobsweg von Görlitz nach Leipzig

Durch Deutschland zieht sich ein Netz von Jakobspilgerwegen. Es gibt auch eine Querverbindung von Görlitz nach Eisenach und weiter über Köln nach Aachen. Auf dem Ökumenischen Pilgerweg und seiner Fortführung verbindet sich Ost mit West. Das Dachauer Forum bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Bergkirchen an, in der Zeit vom 8. bis zum 20. Juni in einer ersten Etappe von Görlitz nach Leipzig zu pilgern. "Teilnehmer haben die Chance, die deutsche aber mehr noch die eigene persönliche Geschichte zu reflektieren und sich pilgernd sich zu stärken", heißt es in der Ankündigung. In den zehn Tagen des ersten Abschnitts wird eine Strecke von knapp 200 Kilometern absolviert. Im Schnitt also täglich 20 Kilometer. Das Gepäck muss selbst getragen werden, geschlafen wird in vorbestellten Quartieren. Die Hin- und Rückreise erfolgt mit dem Zug. Zu dieser Pilgerreise findet am Mittwoch, 15. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr im Dachauer Forum, Ludwig-Ganghofer-Straße 4, ein Info-Treffen statt. Die Gebühr zuzüglich Fahrtkosten, Übernachtung und Verpflegung beträgt 320 Euro. Weitere Auskünfte: Wolfram Pscheidl, Telefon 0871/43 08 18 40; Anmeldung: Dachauer Forum, 08131/99 68 80.