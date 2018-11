5. November 2018, 22:13 Uhr "Phantastische Welten" Schau mit Werken von Bele Bachem schließt

Die Ausstellung des Klostermuseums Altomünster "Phantastische Welten der Bele Bachem" schließt am kommenden Sonntag, 11. November. Zur Finissage um 15 Uhr werden wieder alle an der Ausstellung beteiligten Personen zugegen sein. So Beles Tochter Bettina Böhmer aus Mallorca, die Ausstellungspatin Bussi Buhs aus Hohenzell und Beles langjähriger persönlicher Freund Jörg Stuttmann. Der Kurator der Ausstellung, Uli Schneider, bietet letztmalig eine Führung unter dem besonderen Aspekt des "Kleinen Mädchens" an. Zudem haben die Besucher die Möglichkeit, eines der Bilder oder anderen Objekte von Bele Bachem zu erwerben.