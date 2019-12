Hand in Hand arbeiten Felix Kroschewski (links) und Christian Burgmair an einem neuen Paar Pfeil Ski.

Sieben Freunde bauen in einer kleinen Manufaktur in Ampermoching individuelle Bretter. Bei der Sportmesse Ispo haben sie mit ihren Konstruktionen bereits Aufmerksamkeit erregt.

Die verschiedenen Schichten, aus denen morgen Abend ein Ski werden soll, liegen schon bereit. Um den in Form geschnittenen Belag läuft die Stahlkante, daneben liegt der Kern aus handverlesenen Eschenstäben. Auch das hauchdünne Holzfurnier, das den künftigen Freeride-Brettern ihre unverwechselbare Optik verleihen wird, wartet schon in der kleinen Werkstatt in Ampermoching. Dort, in einem alten Bauernhaus, ist das Domizil der Pfeilski Manufaktur, in der Felix Kroschewski, Christian Rabl, Christian Burgmair, Seppi Lechner, Claus Friedrich, Sebastian Tyroller und Michael Doll in aufwendiger Handarbeit individuelle Freeride- und Touring-Ski herstellen.

Aus einer launigen Wette heraus entstand 2009 die Idee, ein paar pulverschnee-taugliche Latten selbst zu bauen. Jetzt, zehn Jahre später, sind die sieben Freunde immer noch mit großer Leidenschaft dabei, entwickeln und konstruieren in ihrer Freizeit Ski für sich selbst und in geringer Stückzahl auch für Freunde oder Menschen, die ein außergewöhnliches Sportgerät schätzen. Ihr Motto: Gute Freunde bauen gute Ski für gute Fahrer. Alles aus reiner Freude am Experimentieren, aus Leidenschaft zum Skisport, erklärt Felix Kroschewski, von Beruf Lehrer und einer der sieben Skikonstrukteure. "Das ist einfach eine Liebhaberei."

Als die Freunde damals nach der Wette loslegten, hatte keiner viel Wissen darüber, wie Ski gebaut werden. Denn beruflich sind sie als Heizungsbauer, Architekten, Tiefbauingenieur, Schreiner und Lehrer tätig. Die gemeinsame Leidenschaft zum Skifahren hatte die Männer, heute im Alter zwischen 39 und 50 Jahren, zusammengeführt. Der Ehrgeiz war geweckt, sie probierten aus, verwarfen, fuchsten sich ein in die Konstruktion von Ski. Mit überzeugendem Ergebnis: Schon das erste Modell, der Zebrano, überstand nicht nur eine Tiefschneeabfahrt problemlos, sondern sorgte bei der Sportmesse Ispo prompt für Aufmerksamkeit.

Doch aus dem Hobby einen Beruf zu machen, Geld zu verdienen mit einer Skiwerkstatt, das war nicht ihr Ziel. "Anfragen aus der Branche lehnen wir ab", sagt Kroschewski. Nicht mehr als zehn Exemplare stellen sie pro Jahr her, schließlich sind es 30 bis 40 Arbeitsstunden die in ein Paar Pfeilski fließen. Werbung machen sie deshalb nicht, sie bauen für sich selbst, für Freunde oder Leute, die über Mundpropaganda auf die kleine Werkstatt aufmerksam geworden sind. So wie der begeisterte Kunde, der gerade strahlend beobachtet, wie die letzte Schraube an der Bindung festgezogen wird. Er hatte über handgefertigte Ski einer Schweizer Firma gelesen und war begeistert davon. Deshalb suchte er nach einer Werkstatt in der Region. Umso überraschter war er, direkt im Landkreis einen Hersteller zu finden. Gleich beim ersten Besuch hat es ihm ein bereits fast fertiges Paar Pfeilski mit dem unverwechselbaren Holzdekor angetan, jetzt nimmt er freudig die Rarität in Empfang.

Detailansicht öffnen Die Holzoptik ist am schönsten, denn sie ist edel und einzigartig. (Foto: JOERGENSEN.COM)

Nur um die 100 Exemplare haben über die Jahre die kleine Werkstatt verlassen. Denn den Freunden geht es allein um die Freude am Ausprobieren und am Tüfteln, nicht um Produktionszahlen. Vier Basismodelle sind inzwischen entstanden, nach dem "Urmodell", dem Zebrano, entwickelten sie den P.S., die Abkürzung steht für "pfeilschnell". Wie auch der Firmenname Pfeilski eine Anlehnung an die Schreinerei Pfeil in Bergkirchen ist, wo sie damals ihre ersten Versuche gemacht hatten und dann die ersten Ski bauten. In der Modellpalette kam noch der GT dazu, ein leichter, variabel einsetzbarer Touren-Freeride- oder Allmountain-Ski. Dann die jüngste Version, der 92er, der bisher schmalste Ski. Alle Modelle werden nicht nach einem vorgegebenen Schema hergestellt, sondern "jedes Paar ist ein Unikat".

Aufgebaut sind die Latten nach der traditionellen Sandwichmethode, erklärt Christian Burgmair, der als Schreiner ein wichtiger Mann ist im Team. Er ist zuständig für die Holzkerne der Ski, die er aus handverlesenen, verleimten Eschenholzstäben herstellt. Diese Werkstücke werden dann einmal durchgeschnitten, um zwei identische Kerne zu haben. Und damit auch identische Fahreigenschaften für beide Ski eines Paars. Das Eschenholz dafür kommt aus einem Wald, der dem Bruder eines der Skifreunde gehört. Pfeilski sind also nicht nur handgefertigt, sondern auch regional. Auf Basis des Holzkerns wird jeder Ski je nach Können und Vorlieben des künftigen Fahrers verschieden aufgebaut und mit unterschiedlichen Verstärkungsfasern wie Karbon, Glasfaser oder Flachs kombiniert. Technische Stichworte sind hier Härte, Flex und Torsionssteifigkeit. Auch die Optik lässt sich variieren. "Aber Holz ist das Schönste, das ist edel und natürlich, immer einzigartig", sagt Burgmair. Gelegentlich wollen Kunden nicht einen fertigen Ski kaufen, sondern selbst mit Hand anlegen. In einem Workshop können sie dann "unter Anleitung und genauer Aufsicht" ihren ganz persönlichen Pfeilski bauen, erklärt Kroschewski.

Wie lässt sich eine Skifertigung, wenn auch im kleinen Maßstab und nur als Hobby, organisieren im lockeren Verbund von Freunden? Der Spaß stehe im Vordergrund, betonen alle. Und der Zeitaufwand sei nicht höher, als bei jeder anderen ernsthaft betriebenen Freizeitbeschäftigung etwa im Verein. Regelmäßig trifft man sich in der Werkstatt, wer Zeit hat, kommt vorbei. Jeder hat Arbeitsschwerpunkte, doch alle helfen auch zusammen. Wer weniger Zeit hat, klinkt sich auch mal für eine Weile aus. "Es darf kein Druck aufkommen, es ist schließlich unser Hobby", betont Kroschewski. Im Jahreslauf gibt es verschiedene Etappen, nach einer Konzeptionsphase im Sommer wird im Herbst und Frühwinter gebaut. Spätestens im Januar ist erst einmal Schluss. "Denn im Februar und März geht es zum Skifahren." So oft wie möglich, auf jeden Fall aber zum gemeinsamen mehrtägigen Skiausflug, zu dem jedes Jahr traditionell alle in Campingbussen reisen. Denn das Skifahren ist ihre Leidenschaft.