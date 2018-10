16. Oktober 2018, 21:49 Uhr Pfefferspray und Schläge Schwarzfahrer rastet völlig aus

22-Jähriger wird gegen Beamte der Bundespolizei aggressiv

Völlig ausgerastet ist am Montag ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen bei einer Kontrolle in der S-Bahn. Der junge Mann hatte keine Fahrkarte. Als die Kontrolleure seinen Ausweis verlangten, um ihn aufzuschreiben, wurde der 22-Jährige laut Polizei sehr aggressiv. Zur Unterstützung forderten die Kontrolleure deshalb noch aus der S-Bahn heraus die Bundespolizei an. Am Dachauer Bahnhof stieg die Gruppe aus, der junge Mann sah eine Möglichkeit, dem drohenden Bußgeld zu entkommen und versuchte zu flüchten. Dabei gab es ein lautstarkes Gerangel. Zwei Polizisten in Zivil wurden auf die Gruppe aufmerksam. Es waren Ermittler der Bundespolizei München. Sie sprangen zu Hilfe und gaben sich als Beamte zu erkennen. Doch der 22-Jährige gab sich so schnell nicht geschlagen, er wurde hochaggressiv und schlug einer 40-jährigen Beamtin ins Gesicht. Dabei wurde sie leicht am Auge verletzt. Ihr 38-jähriger Kollege zog darauf das Pfefferspray aus der Tasche, sprühte dem Aggressor kräftig in die Augen und überwältigte ihn. Nach einer kurzen Erstversorgung von Sanitätern wurde der 22-Jährige auf die Wache der Bundespolizei gebracht. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren - nicht nur wegen Erschleichens von Leistungen. Er wird sich auch wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten müssen. Die Beamtin konnte ihren Dienst nach dem Vorfall übrigens fortsetzen.