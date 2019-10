Wer den ersten Abend der Operetten Trilogie verpasst hat, hat noch an zwei Abenden die Möglichkeit, einer Veranstaltung von den Freunden des Lyrischen Opern Ensembles im Pfarrsaal Sankt Jakob beizuwohnen. Durch den Abend führt Richard Wiedl mit vielen lehrreichen Anekdoten. Gesa Jörg begeisterte schon bei der Auftaktveranstaltung mit ihrer Interpretation der Auftrittsarien beider Schwestern aus der Operette "Giroflé-Girofla" von Charles Lecocq, die unterschiedlicher nicht sein könnten und setzte in einem perfekten Puppenkleid einen Glanzpunkt mit der "Arie der Olympia" aus "Hofmanns Erzählungen" von Jaques Offenbach. Richard Wiedl erfreute das Publikum als Papageno aus Mozarts "Die Zauberflöte" und singt sich mit "Romance a l'étoile" aus "L'étoile" von Emmanuel Chabrier in die Herzen des Publikums. Anna Nam-Winkler begleitete beide Sänger am Klavier und sorgte für einen wunderbaren musikalischen Klangteppich. Richard Wiedl porträtierte die wichtigsten Komponisten der jeweiligen Epoche und erzählte allerlei Wissenswertes rund um das beliebte und doch selten gespielte Genre der Operette. Karten für die noch folgenden Veranstaltungen am Sonntag, 13. Oktober sowie Sonntag, 27. Oktober gibt es für 28 Euro im Vorverkauf bei Cornelia Gütlich (Tel. 08121 71610), sowie an der Abendkasse für je 30 Euro(ermäßigt 28 Euro). Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Gespielt werden am ersten Abend "Die Goldene Operette" und am zweiten Abend "Die Silberne Operette".