1. Februar 2019, 21:58 Uhr Pfarrheim St. Peter Wie Babys kommunizieren

In der Elternwerkstatt am Montag, 4. Februar, erklärt Ariane Gorbach-Hölzle jungen Eltern, wie sie mit ihren Babys besser kommunizieren können. Sie macht an konkreten Beispielen anschaulich, was Kleinkinder mit ihrer Gestik und Mimik aussagen können. Eltern erhalten Informationen zur frühkindlichen Entwicklung und praktische Tipps. Beginn im Pfarrheim St. Peter ist um 9 Uhr. Die Veranstaltung ist gebührenfrei. Kinderbetreuung wird angeboten.