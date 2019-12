Die kleinste Landkreisgemeinde Pfaffenhofen an der Glonn sucht nach einem ehrenamtlichen Umweltbeauftragten. Der Gemeinderat beschloss, eine entsprechende Stelle auf der Homepage der Kommune auszuschreiben. Bürgermeister Helmut Zech (CSU) skizzierte die Aufgaben des oder der Umweltbeauftragten, als "Anlaufstelle" in allen Natur- und Landschaftsschutzfragen, die für eine "ländliche Gemeinde eine zentrale Rolle" spielten, so Zech. Er betonte, dass es derartige Beauftragte schon in vielen Kommunen gebe. Der Umweltbeauftragte müsse nicht zwingend ein Gemeinderat sein. Klar sei, dass eine Person, die sich für die Aufgaben interessiere, entsprechende Vorkenntnisse mitbringen sollte. Doch die Gemeinde finanziere auch Schulungen und Weiterbildungsveranstaltungen. Der oder die Umweltbeauftragte soll am 2. Mai nächsten Jahres ernannt werden - am Tag, an dem die neu gewählten Repräsentanten der Gemeinde ihre Arbeit aufnehmen.