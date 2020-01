Die Pfaffenhofener Grünen eröffnen den Kommunalwahlkampf mit einem Spaziergang. Auf der Tour wollen sich die Gemeinderatskandidaten und Kandidatinnen vorstellen. Der Rundgang führt am kommenden Sonntag, 5. Januar, um 14.30 Uhr vom Egenburger Rathaus zuerst nach Pfaffenhofen, dann weiter in die Glonnauen. Die kommunalpolitischen Neulinge, die am 15. März erstmals in den Pfaffenhofener Gemeinderat einziehen wollen, wandern mit vom Rathaus zum Sportplatz des VfL Egenburg und anschließend zurück in den Ort. In Pfaffenhofen ist eine Kaffeepause bei der Leiterin des Kinderhauses Höfa, Margarete Klein-Kellerknecht, geplant; sie kandidiert auf Platz vier der Gemeinderatsliste. In Egenburg wollen die Grünen und ihre Gäste bei der Landschaftsarchitektin Christina Aschenbrenner auf einen Punsch einkehren, wie der Ortsgruppenvorsitzende Tobias Hartmann-Brockhaus berichtet. Aschenbrenner ist auf Platz sechs. Die Bürgermeisterkandidatin der Grünen, Susanne Vedova, nimmt ebenfalls an dem Spaziergang teil, ebenso Hartmann-Brockhaus.

Neben dem Spaziergang haben die Grüen noch zwei Großveranstaltungen im Februar und März geplant. Der Landtagsabgeordnete Markus Büchler kommt am Montag, 2. Februar, zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in das Unterumbacher Gemeinschaftshaus. Der Landschaftsarchitekt und Historiker wird von 19 Uhr an zum Thema "Mobil auf dem Land" referieren und diskutieren. Er ist Sprecher der Landtagsgrünen für alle Fragen zur Mobilität. Büchler lebt in Oberschleißheim, sitzt dort auch in Gemeinderat und Kreistag des Landkreises München-Land. Er ist zudem der Chef der oberbayerischen Grünen.

Auf Diskussionen mit Christian Hierneis, der seit neun Jahren Geschäftsführer der Bund-Naturschutz-Stiftung ist und für die Grünen im Landtag sitzt, können sich die Pfaffenhofener am Freitag, 6. März, freuen. Hierneis redet und diskutiert im Egenburger Gasthof Kolchida über "Flächenverbrauch im Outback - Chancen und Risiken in der Wachstumsregion". Die Veranstaltung beginnt ebenfalls um 19 Uhr.

Die Grünen treffen sich zudem regelmäßig jeden dritten Mittwoch im Monat in Farfallina's Patisserie in Wagenhofen und beschäftigen sich mit aktuellen Themen. Das nächste Mal am 15. Januar, um 19.30 Uhr.