Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihre Kinder in einem der Kinderhäuser in Pfaffenhofen oder Egenburg haben wollen, sollten am Donnerstag, 7. November, ihren Nachwuchs anmelden. Die Meldezeit geht von 17 bis 19 Uhr. In dieser Zeit können die Eltern auch das pädagogische Personal kennen lernen, sowie das Konzept, nach dem die Kinder gefördert werden, sowie die Räume der Einrichtung. Die Anmeldung findet für beide Einrichtungen in Pfaffenhofen am Schulanger 1 statt. Nur wer kommt, wird im kommenden Kindergartenjahr 2020/21 berücksichtigt.