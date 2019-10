Seit dem vergangenen Freitag ist es wieder möglich, die Ortschaft Pfaffenhofen ohne Umleitung zu durchqueren, um zum Beispiel das Sportgelände des VfL Egenburg, das Rathaus der Gemeinde in Egenburg oder die dortige Arztpraxis zu besuchen. Die Gestaltung der Durchfahrtsstraße sei "sehr gelungen", freute sich Bürgermeister Helmut Zech (CSU) beim jüngsten Treffen des Gemeinderats. Den Anschluss der neuen Straßenbeleuchtung kündigte er für die kommenden Tage an, die Verlegung der Bushaltestellen von der Ortsmitte an die Hauptstraße solle in der zweiten Novemberwoche abgeschlossen sein. Von der Verlegung erwarte er sich eine "enorme Erleichterung", so Zech, sowohl für die MVV-Nutzer als auch für die Busfahrer. Die bisherigen Haltestellen hatten im engen Zentrum Pfaffenhofens zuweilen Staus und Verzögerungen ausgelöst.