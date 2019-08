7. August 2019, 21:44 Uhr Pfaffenhofen an der Glonn Kräuterbuschen für Mariä Himmelfahrt

Der Obst- und Gartenbauverein Pfaffenhofen Glonn lädt zum gemeinsamen Kräuterbuschen binden am Mittwoch, 14. August, ein. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Hof von Frau Merk in Wagenhofen. Im vergangenen Jahr hatte der Termin ausfallen müssen, da in der Gemeinde kein Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt stattfand. Nun wird die Tradition wieder aufgenommen. Die Kräuterbuschen werden zur Kräuterweihe zum Gedenken an Marias Grabesöffnung vor der Kirche verteilt. Teilnehmer werden gebeten, nach Möglichkeit Kräuter, Blumen und eine Schere mit zu bringen.