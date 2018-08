17. August 2018, 21:54 Uhr Pfaffenhofen an der Glonn Bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Ein 26 Jahre alter Mann aus Pfaffenhofen wurde am Dienstagvormittag bei Holzrückarbeiten im Wald schwer verletzt. Der junge Landwirt zog nahe dem eigenen Bauernhof zusammen mit seinem 66-jährigen Vater einen Baumstamm nach Fällarbeiten mit einer Seilwinde aus dem Wald. Der Baumstamm verkeilte sich anfangs am Boden, löste sich jedoch plötzlich aufgrund der großen Zugkraft der Winde. Der zu nahe bei diesem Baum stehende Jungbauer wurde vom hervorschnellenden Baum im Bauchraum getroffen und dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Dachau gebracht werden.